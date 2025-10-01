Более 60 человек погибли из-за землетрясения на Филиппинах

Землетрясение у побережья Себу во вторник вечером унесло жизни 61 человека и привело к повреждению зданий и перебоям с электричеством на Филиппинах. Власти сообщили о 147 пострадавших и объявили чрезвычайное положение в провинции

Фото: ROUELLE UMALI / XinHua / Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,9 у побережья Филиппин во вторник вечером унесло жизни 61 человека и нанесло значительный ущерб инфраструктуре в центральных районах Филиппин, сообщает AFP.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил, что эпицентр располагался в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого в провинции Себу. Очаг залегал на глубине 15 км.

Всего ранения получили 147 жителей, о пропавших без вести сообщений не поступало. Кроме того, разрушены или повреждены минимум 22 здания, включая церкви. В нескольких районах произошло отключение электроснабжения.

Землетрясение также нарушило транспортное сообщение в Себу. Пострадали шесть дорог и мостов. Правительство провинции Себу объявило чрезвычайное положение.

В декабре 2023 года на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина на юге архипелага с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.