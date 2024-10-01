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Общество ,  
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В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

С 28 октября по 2 ноября трудоустроенных россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Чтобы не разбивать майские праздники, на субботу было перенесено рабочее время с 30 апреля. При этом рабочий день в выходной будет сокращенным, и россияне смогут сохранить два дня отдыха за счет Дня народного единства, который празднуется 4 ноября.

Последняя шестидневная неделя в этом году ждет россиян в конце декабря. Она сменится 11-дневными выходными, которые продлятся с 29 декабря до 8 января.

В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В конце июля Минтруд опубликовал график праздничных дней на 2025 год. Так, согласно ему следующие новогодние каникулы продлятся до 8 января (начнутся 29 декабря 2024-го). На майских праздниках россияне будут отдыхать 1–4-го и 8–11-го. А очередные новогодние праздники предлагается установить с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года.

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