В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя

В конце октября россияне отработают шестидневную рабочую неделю, согласно производственному календарю на сайте Госдумы.

Длинная неделя начнется с 28 октября. Она продлится до 2 ноября включительно из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля — это необходимо, чтобы провести непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным.

После окончания шестидневной рабочей недели россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

В конце июля Минтруд опубликовал график праздничных дней на 2025 год. Согласно графику ведомства, следующие новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. На майских праздниках в 2025 году россияне будут отдыхать 1–4-го и 8–11-го. Следующие новогодние праздники предлагается установить с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года.