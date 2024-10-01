Дума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров на машине

Госдума приняла закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номеров на машине

В январе суд запретил продажу через интернет устройств, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения. Теперь Госдума ужесточила наказание за подобные действия — до 1,5 года лишения прав в случае повторного нарушения

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет, сообщается на сайте нижней палаты.

В настоящее время за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

В пояснительной записке к документу говорится, что будут усилены меры административной ответственности за использование устройств, «препятствующих их [госномеров] идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть». Теперь наказание за такие действия при условии повторного нарушения составит от одного до полутора лет лишения прав. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, уточнили в Госдуме.

В январе этого года суд в Москве запретил продажу устройств через интернет, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения, признав подобные объявления запрещенной к распространению информацией. Как писал ТАСС, до этого на Aliexpress можно было найти предложения о продаже таких устройств, однако после принятия закона подобные объявления исчезли.

Как отмечало агентство, в судебных решениях по искам против таких объявлений отмечалось, что они противоречат нормам федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме того, за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрена административная ответственность.