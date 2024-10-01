На муфтия Тюменской области напали с молотком в его кабинете

Садыков занимает должность председателя ДУМ Тюменской области с 2014 года. Неизвестный под видом посетителя напал на него в кабинете, однако муфтий сумел оказать сопротивление и позвать на помощь. В итоге злоумышленника задержали

Зиннат Садыков (Фото: Национально-культурная автономия татар Тюменской области)

Мужчина с молотком и газовым баллончиком напал на муфтия Тюменской области Зинната Садыкова, сообщили в пресс-службе муфтията.

Инцидент произошел в служебном кабинете муфтия, куда посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности духовного управления. Садыков сумел оказать сопротивление злоумышленнику, а позже его задержали прибывшие на место сотрудники полиции. Муфтию была оказана помощь, его здоровью ничего не угрожает, уточнили в ДУМ.

«Во время задержания он сознался, что шел к религиозному деятелю с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. <...> Духовное управление мусульман Тюменской области обращается к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман», — добавили в пресс-службе.

Зиннат Садыков занимает должность председателя ДУМ Тюменской области с 2014 года. До этого он был председателем мусульманской религиозной организации села Каскара Тюменского района, работал на гражданских предприятиях, занимался бизнесом. Религиозное образование он получил в «Российском исламском университете» Центрального духовного управления мусульман России.

В прошлом месяце с ножом напали на председателя Совета улемов (мусульманских священнослужителей), верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоду. Как уточняли в МВД республики, нападение произошло в центральной мечети Душанбе после намаза. Абдукодирзода получил легкие ранения. Ему не понадобилась госпитализация — муфтия отправили домой. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.