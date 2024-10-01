Лев Лещенко назвал Добрынина великим человеком и любимцем народа

О смерти Добрынина ранее сегодня сообщила его жена. Он был автором многих популярных песен, писал их в том числе для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского и Льва Лещенко. Последний назвал его великим человеком и настоящим талантом

Лев Лещенко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Композитор и певец Вячеслав Добрынин, о смерти которого стало известно ранее сегодня, являлся великим человеком для творчества и «настоящим любимцем нашего народа», заявил РБК народный артист России, певец Лев Лещенко.

«Сегодня, к сожалению, мы расстались со Славой. Очень грустно, печально, потому что он был настоящим любимцем, я думаю, нашего народа. И его уход — это не только печаль для его коллег, друзей. Любили музыку, популярную музыку, любили его прекрасные песни, которых сотни. Я записал больше 40 его песен, представляете? Среди которых там и «Прощай», и «Ни минуты покоя», и «Родная земля», еще масса песен всевозможных», — рассказал певец.

По его словам, Добрынин нашел новый подход к современной музыке, поп-музыке, начав соединять различные жанры. «То есть, ну, просто талант. И я считаю, великий человек был. Понимаете, может быть, только сегодня вот и сейчас мы поймем всю значимость его, так сказать, творчества», — добавил Лещенко.

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Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года, в детстве носил фамилию Антонов (по матери), а в начале 1970-х сменил ее на Добрынин (фамилия дальних родственников). Окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Заниматься музыкой начал в студенческие годы, участвовал в записи пластинки с руководителем ансамбля «Веселые ребята» Павлом Слободкиным.

В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема, писал для эстрадных исполнителей. В середине 1980-х начал выступать как сольный певец, позже создал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». В числе его самых популярных композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». Писал музыку к фильмам и сериалам, например к комедиям «Приморский бульвар» (1988) и «Американский дедушка» (1993).

О смерти композитора ранее сегодня сообщила его жена Ирина Добрынина.