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Экс-замглавы МЧС по Кубани обвинили в покушении на подчиненного

Экс-замглавы МЧС по Кубани Симоненко обвинили в покушении на подчиненного
Следствие считает, что в 2019 году предполагаемые сообщники Сергея Симоненко бросили бутылки с зажигательной смесью во двор подчиненного полковника, в результате сгорели две машины. Экс-замглавы МЧС по Кубани задержали в августе
Сергей Симоненко
Сергей Симоненко (Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю)

Бывшего замначальника управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко обвиняют в организации покушения на убийство подчиненного и покушении на поджог автомобилей, сообщил «Коммерсантъ».

Симоненко был задержан в начале августа, подробности дела не раскрывались. По данным газеты, потерпевшими проходят бывший сотрудник краснодарского МЧС (его имя не уточняется) и его родственники. Следствие считает, что в ночь на 28 февраля 2019 года в Кореновске во двор потерпевших бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из которых попала на крышу машины Kia. Автомобиль сгорел вместе с еще одной стоявшей рядом иномаркой, их общая стоимость составила 1,4 млн руб.

Всего в деле упоминаются три поджога. Предполагаемые исполнители — Александр Плотников, Евгений Кауц и Дмитрий Нажда — сообщили, что совершили их по указанию Симоненко, пишет издание. Последним двум вменяют еще причинение вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК) — по версии следствия, они стреляли в экс-подчиненного бывшего начальника управления МЧС из травматического пистолета. Их адвокаты не стали комментировать ситуацию.

Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали на рабочем месте
Общество
Сергей&nbsp;Симоненко

Слушание уголовного дела против трех фигурантов началось в декабре 2023 года, его объединили с делом полковника.

Симоненко служил в МЧС с 2003 года. В 2022 году он возглавил отдел технического обеспечения управления материально-технического обеспечения регионального управления, а в октябре 2023 года стал замначальника главка.

ТАСС писал со ссылкой на правоохранительные органы, что за время службы Симоненко приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей общей стоимостью свыше 276,3 млн руб. Генпрокуратура потребовала обратить имуществ в доход государства.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краснодарский край МЧС покушение на убийство поджог полковник
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