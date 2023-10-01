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Рекордная температура воды привела к массовой гибели дельфинов в Бразилии

В Амазонке сотни дельфинов погибли из-за рекордной температуры воды
Засуха привела к росту температуры воды в отдельных заводях Амазонки до 39 градусов по Цельсию. Ученые и активисты пытаются переправить выживших дельфинов в акватории с более прохладной водой, отмечает CNN
Фото: Bruno Kelly / Reuters
Фото: Bruno Kelly / Reuters

Более сотни мертвых дельфинов в последние дни обнаружили в Амазонке на фоне засухи и рекордной температуры воды в акваториях реки, передает CNN.

Как сообщили в институте Мамирауа (основан и финансируется Министерством науки Бразилии), в последние семь дней погибших дельфинов нашли в озере Тефе. «Пока еще рано определять причину этого экстремального явления, но, по мнению наших экспертов, оно наверняка связано с периодом засухи и высокими температурами в озере Тефе, в некоторых точках которого температура превышает 39 градусов по Цельсию», — говорится в заявлении.

Аян Флейшман из института Мамирауа уточнила The Guardian, что уровень воды и ее температура, «безусловно, являются основными факторами» массовой гибели дельфинов. В то же время она сообщила, что в качестве других причин изучаются версии о болезнях и загрязнении сточных вод.

CNN Brazil отмечает, что ученые и активисты пытаются спасти выживших дельфинов, переправляя их из лагун и прудов в основную часть Амазонки, где вода прохладнее, но такие операции проводить непросто из-за удаленности местности.

Амазонские дельфины (в фольклоре местных народов — боту), которых из-за окраса иногда называют розовыми дельфинами, относятся к пресноводным. Их ареал охватывает всю Амазонку и ее притоки. Эти дельфины относятся к видам, которые подвержены угрозе вымирания.

Длительная засуха в регионе оказывает влияние не только на обитающие там виды, но и на экономику, отмечает СNN. Уровень воды в 59 муниципалитетах штата Амазонас (Бразилия) упал до уровня ниже среднего, что затрудняет как транспортную, так и рыболовную деятельность. Особенно от засухи пострадал муниципалитет Тефе, где проживают 70 тыс. человек, пишет The Guardian. В ожидании усиления засухи в октябре и нехватки питьевой воды местные власти намерены обратиться к федеральным за гуманитарной помощью.

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Количество осадков в сентябре, по данным национального института метеорологии, едва достигло трети от среднего исторического показателя. Путешествие речным транспортом теперь занимает целый день вместо трех часов, поскольку нужно преодолевать не только воду, но и грязь. Житель Тефе, британский исследователь Дэниел Трегидго в разговоре с газетой сравнил последствия засухи со «сценарием изменения климата из научной фантастики».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
дельфины Амазонка засуха Бразилия
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