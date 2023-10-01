 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аэропорт Сочи перенаправил шесть рейсов из-за атаки дрона

Аэропорт Сочи перенаправил шесть рейсов из-за атаки беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
В международном аэропорту были временно ограничены полеты, сейчас он работает в обычном режиме. Минобороны утром сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Краснодарским краем
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В международном аэропорту Сочи были временно ограничены полеты из-за атаки беспилотника в Краснодарском крае, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы», — написал он в телеграм-канале.

С 8:20 аэропорт работает в обычном режиме, уточнил Копайгородский. Он также отметил, что ситуация в городе «спокойная».

В телеграм-канале аэропорта сообщается, что на запасные аэродромы были перенаправлены шесть рейсов.

По данным Минобороны, попытка атаки была предпринята около 8:00, украинский дрон был сбит силами ПВО над территорией региона.

Утром атаке беспилотников подвергся также Смоленск. По словам губернатора области Василия Анохина, силами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Заднепровском районе города были подавлены три украинских дрона. Минобороны заявило об уничтожении трех дронов над Смоленской областью.

Читайте на РБК Pro
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни»
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
Авторы
Теги
Елена Чернышова
аэропорт Сочи беспилотники
Материалы по теме
Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских дронов ночью
Политика
Богомаз сообщил о подавленном РЭБ беспилотнике на подлете к Брянску
Политика
Брянский губернатор сообщил о пострадавшем при атаке дрона в Трубчевске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск Политика, 11:03
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:00
В Анкаре у здания МВД Турции произошел взрыв Политика, 10:37
«Я неудачник»: как повысить самооценку Pro, 10:28
Аэропорт Сочи перенаправил шесть рейсов из-за атаки дрона Общество, 10:26
Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах Политика, 10:19
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как в Нагорном Карабахе зарплата росла выше $500. Инфографика Экономика, 10:00
Эксперты SberCIB: флоутеры принесут высокий доход на фоне роста ставок Инвестиции, 10:00
Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS Политика, 09:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:33
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Почему «спонсор удаленки» Zoom возвращает сотрудников в офисы Pro, 09:32
Страсти по Rammstein. Как сезон в фигурном катании начался со скандала Спорт, 09:21