Аэропорт Сочи перенаправил шесть рейсов из-за атаки дрона

В международном аэропорту были временно ограничены полеты, сейчас он работает в обычном режиме. Минобороны утром сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Краснодарским краем

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В международном аэропорту Сочи были временно ограничены полеты из-за атаки беспилотника в Краснодарском крае, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы», — написал он в телеграм-канале.

С 8:20 аэропорт работает в обычном режиме, уточнил Копайгородский. Он также отметил, что ситуация в городе «спокойная».

В телеграм-канале аэропорта сообщается, что на запасные аэродромы были перенаправлены шесть рейсов.

По данным Минобороны, попытка атаки была предпринята около 8:00, украинский дрон был сбит силами ПВО над территорией региона.

Утром атаке беспилотников подвергся также Смоленск. По словам губернатора области Василия Анохина, силами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Заднепровском районе города были подавлены три украинских дрона. Минобороны заявило об уничтожении трех дронов над Смоленской областью.