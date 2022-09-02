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ЦБ назвал дату изменения тарифов ОСАГО

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 13 сентября
Банк России полагает, что расширение тарифного коридора позволит уменьшить стоимость ОСАГО для водителей, которые реже попадают в аварии
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Новые тарифы ОСАГО для большинства категорий автовладельцев начнут действовать с 13 сентября, сообщает сайт Центробанка.

Коридор базового тарифа расширят на 26% вверх и вниз. Для легковых автомобилей страховщики установят базовую ставку на уровне 1646–7535 руб. Для общественного транспорта коридор увеличат на 17,8% в обе стороны.

Как объяснил регулятор, с помощью новых тарифов страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. ЦБ также заверяет, что благодаря изменениям автовладельцам смогут предлагать более выгодные условия с меньшими рисками.

«Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся», — заявили в ЦБ, добавив, что ситуация с ценами на страховые полисы в августе начала стабилизироваться.

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Фото:Autonews.ru

Центробанк анонсировал изменение тарифов на ОСАГО в конце июня этого года. Регулятор объяснил, что оно связано с резким подорожанием автозапчастей. Он напомнил, что в сентябре 2020 года тарифный коридор расширили на 10% в обе стороны. В 2021 году средняя премия по ОСАГО выросла на 1,85%.

Позже ЦБ сообщил, что с 11 сентября при расчете цены ремонта машины по ОСАГО страховщики будут учитывать стоимость аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. По прогнозу банка, такой подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти.

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Теги
Жанна Антохина
Центробанк ОСАГО тарифы
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