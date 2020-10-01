Общество , 01 окт, 13:05
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Основателя «Спид-инфо» объявили в международный розыск
Основатель и бывший владелец таблоида «Спид-инфо» Андрей Манн находится в международном розыске, сообщили РБК в пресс-службе Таганского суда Москвы.
«Прокуратура ЦАО обратилась с ходатайством о заочном аресте в отношении Андрея Манна. Арест заочный, так как он объявлен в международный розыск», — пояснил представитель суда.
В пресс-службе добавили, что Андрей Манн обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России — мошенничество в особо крупном размере.
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