УВД из дела Голунова возглавит полковник с самым большим семейным доходом

В МВД нашли замену уволенному из-за дела Голунова генералу Андрею Пучкову. Кандидатом в главы управления МВД по ЗАО стал начальник 4-го управления, чья семья отчитывалась о наибольшем доходе за 2017 год среди глав подразделений

Андрей Глуздаков (Фото: МВД)

Основным кандидатом на должность руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве является полковник полиции Андрей Глуздаков, рассказал РБК источник в столичном главке полиции, информацию подтвердил источник, близкий̆ к управлению.

Бывший глава управления Андрей Пучков был уволен указом президента, после того как развалилось дело журналиста Ивана Голунова. Его заместитель, глава полиции по округу Игорь Петухов после этого подал в отставку. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и ряд сотрудников УВД были уволены, а теперь добиваются восстановления на службе через суд.

Андрей Глуздаков занимает должность начальника 4-го управления МВД России, которое отвечает за обеспечение охраны режимных объектов и сопровождение специальных грузов. «Кандидатура Глуздакова в настоящее время проходит процедуру согласования и проверок, в ближайшее время может быть подписан указ о назначении», — рассказал собеседник РБК. Указ о назначении руководителей полиции в столичных округах подписывает президент.

По словам собеседников РБК, исполнявший обязанности руководителя УВД по ЗАО полковник Денис Маслов уже назначен замначальника УВД, главой полиции по округу. «Указ о назначении Маслова был подписан около недели назад руководителем ГУ МВД по Москве», — отметил источник.

РБК направил запрос в пресс-службу столичного главка полиции.