УВД из дела Голунова возглавит полковник с самым большим семейным доходом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 30 сен, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 30 сен, 13:57
Слащева описала основные задачи на посту главы киностудии Горького Технологии и медиа, 12:45 Немецкий конкурент Pandora уйдет из России Бизнес, 12:43 Три человека погибли при столкновении автомобилей в Крыму Общество, 12:42 Сотрудника Следственного комитета ударили ножом в центре Москвы Общество, 12:37 Модный флер: как блефуют продавцы искусственного интеллекта Pro, 12:34 Зеленский поделился с Томом Крузом опытом съемок в кино Общество, 12:29 Теннисистка Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнира в Пекине Спорт, 12:27 Порошенко проигнорировал вызов на допрос с использованием полиграфа Политика, 12:27 Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур РБК и ВТБ, 12:27 Акции ЛУКОЙЛа подорожали более чем на 6% на фоне нового выкупа бумаг Бизнес, 12:20 Минздрав занял сторону руководства центра Блохина в конфликте с врачами Общество, 12:14 На Кубе во время визита Медведева откроют станцию ГЛОНАСС Политика, 12:11 УВД из дела Голунова возглавит полковник с самым большим семейным доходом Общество, 12:05 Песков назвал абсурдным вмешательство в ситуацию с онкоцентром Блохина Общество, 12:04
Общество ,  
0 
УВД из дела Голунова возглавит полковник с самым большим семейным доходом
В МВД нашли замену уволенному из-за дела Голунова генералу Андрею Пучкову. Кандидатом в главы управления МВД по ЗАО стал начальник 4-го управления, чья семья отчитывалась о наибольшем доходе за 2017 год среди глав подразделений
Андрей Глуздаков (Фото: МВД)

Основным кандидатом на должность руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве является полковник полиции Андрей Глуздаков, рассказал РБК источник в столичном главке полиции, информацию подтвердил источник, близкий̆ к управлению.

Бывший глава управления Андрей Пучков был уволен указом президента, после того как развалилось дело журналиста Ивана Голунова. Его заместитель, глава полиции по округу Игорь Петухов после этого подал в отставку. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и ряд сотрудников УВД были уволены, а теперь добиваются восстановления на службе через суд.

Андрей Глуздаков занимает должность начальника 4-го управления МВД России, которое отвечает за обеспечение охраны режимных объектов и сопровождение специальных грузов. «Кандидатура Глуздакова в настоящее время проходит процедуру согласования и проверок, в ближайшее время может быть подписан указ о назначении», — рассказал собеседник РБК. Указ о назначении руководителей полиции в столичных округах подписывает президент.

По словам собеседников РБК, исполнявший обязанности руководителя УВД по ЗАО полковник Денис Маслов уже назначен замначальника УВД, главой полиции по округу. «Указ о назначении Маслова был подписан около недели назад руководителем ГУ МВД по Москве», — отметил источник.

РБК направил запрос в пресс-службу столичного главка полиции.

Глуздаков родился в 1972 году. Начал службу в 1993 году милиционером в подмосковном Воскресенске. С 1994 по 2002 год работал в МУРе и уголовном розыске центрального аппарата МВД. С 2002 по 2005 год работал в ФМС, затем вернулся в МВД — в департамент по борьбе с оргпреступностью и терроризмом. С 2010 по 2014 год работал в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

С 2014 по 2016 год возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Подмосковью. В 2016 году был назначен заместителем начальника департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД, с 2017 года — замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.

Как ранее сообщал РБК, семья Андрея Глуздакова отчиталась о наибольшем доходе за 2017 год среди всех руководителей подразделений ведомства. Согласно декларациям, опубликованным на сайте МВД, супруги Глуздаковы в 2017 году заработали 122,6 млн руб., из них большую часть — жена полковника: 98,7 млн руб. В качестве источника дохода семьи в декларации указана продажа в общей сложности пяти квартир площадью от 56 до 117,7 кв. м и трех кладовых. В 2017 году Глуздаков не имел машины, его супруга отчиталась о двух автомобилях Mercedes Benz. Отчетности Глуздаковых за 2018 год на сайте МВД нет из-за смены его должности.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Иван Голунов, назначения, МВД, полиция, Москва, ЗАО
Материалы по теме
Уволенные из-за дела Голунова силовики потребовали вернуть их на службу
Общество
Путин нашел замену уволенному из-за дела Голунова борцу с наркотиками
Общество
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter