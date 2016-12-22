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Власти Калифорнии обязали включать женщин в руководство компаний
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Власти Калифорнии обязали включать женщин в руководство компаний
Общество, 06:16
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Власти Калифорнии обязали включать женщин в руководство компаний
Закон обязывает все корпорации к 2021 году иметь в совете директоров не менее трех женщин. Авторы закона ссылаются на то, что компании, в руководство которых входят женщины, демонстрируют лучшие финансовые показатели
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, согласно которому в совет директоров корпораций, зарегистрированных в штате, должны в обязательном порядке включаться женщины. Соответствующий документ опубликовало издание The Los Angeles Times.

Сенат штата принял законопроект еще 29 августа, месяц понадобился на его подписание губернатором Калифорнии. В соответствии с текстом закона, до конца 2019 года в совет директоров каждой публичной корпорации, зарегистрированной в штате, должна быть включена по меньшей мере одна женщина. Требования закона ужесточаются к 2021 году. К этому моменту в советах директоров, состоящих из пяти человек должны быть по меньшей мере две женщины, и по меньшей мере три женщины в советах директоров, в которых состоят от шести человек. Нарушение этого правила повлечет штраф в размере $100 тыс. за первое нарушение и $300 тыс. за второе и последующие нарушения.

В сообщении о подписании закона Джерри Браун признает, что «было немало возражений против этого законопроекта, немало юридических претензий». Тем не менее он счел необходимым поддержать законопроект. «С учетом всех привилегий, которыми так долго наслаждались корпорации, настало время советам директоров включать в свой состав тех, кто составляет более половины населения Америки», — заявил Браун.

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Авторы законопроекта в тексте документа ссылаются на отчет банка Credit Suisse и ряд исследований, которые, как утверждают сенаторы, демонстрируют, что компании, в руководство которых входят женщины показывают лучшие финансовые показатели. Согласно выводам Credit Suisse, на которые ссылаются авторы документа, компании с женщинами в руководстве, продемонстрировали большую устойчивость в ходе кризиса 2008 года. Также такие компании менее склонны к рискованным бизнес-стратегиям и быстрее приносят прибыль: средний рост чистой прибыли для таких компаний за шестилетний период проведения исследования составил 14% (для компаний без женщин в совете директоров этот показатель составляет 10%).

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21 сентября глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство пересмотрит перечень работ, на которых запрещается использование труда женщин. В частности, в России женщинам разрешат работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами спецтехники.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Калифорния , дискриминация , женщины
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