Минтруд разрешит женщинам водить большегрузные автомобили и спецтехнику

В ближайшее время ведомство намерено пересмотреть список из 456 «запрещенных» для женщин профессий и снять некоторые ограничения. Минтруд считает, что женщинам нужно разрешить работать на спецтехнике и большегрузах

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Глава Минтруда Максим Топилин в ходе Евразийского женского форума заявил, что правительство пересмотрит перечень работ, на которых запрещается использование труда женщин. По словам министра, соответствующий документ будет подписан в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

Необходимость пересмотра перечня министр объяснил автоматизацией многих технологических процессов и применением современного оборудования на рабочих местах. В частности, планируется снять ограничения на работу женщин в хлебопекарном производстве, а также на воздушном, морском, речном, железнодорожном и автомобильном транспорте, в том числе на работу женщин водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники.

Топилин подчеркнул, что принятие актуализированного перечня расширит возможности женщин при трудоустройстве и обеспечит справедливые условия труда.

Помимо этого глава Минтруда рассказал о том, что в России сократился показатель гендерного разрыва в зарплатах мужчин и женщин. По его словам, в 2001 году этот показатель составлял 36,8%, а в 2017-м — 28,3%.

В конце февраля глава Минтруда заявил, что необходимо пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий. При этом он отмечал, что этот вопрос не должен быть прерогативой работодателей. Действующий документ — постановление № 162 от 25 февраля 2000 года — включает 456 видов работ.

За упразднение общего перечня не подходящих, по мнению властей, для женщин профессий в феврале выступали в РЖД. Железнодорожный монополист предлагал компаниям самим формировать ограничения по согласованию с профсоюзами.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что если в России повысится уровень экономической активности женщин до показателя Норвегии, то страна автоматически решит одну из задач майского указа президента, который предполагает вхождение в топ-5 стран по ВВП по паритету покупательной способности. В Норвегии, указал министр, этот показатель составляет порядка 61%, а в России — 56,6%.