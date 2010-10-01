Брошенного в Доминикане ребенка вернул в Россию Павел Астахов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов сопровождал на родину Дениса Хохрякова, брошенного приемными родителями в Доминиканской Республике. Об этом сообщили доминиканские СМИ. Ребенок уже прибыл в Россию.

"Несмотря на то, что Денис забыл русский язык, он помнит, что он из России и все время говорил, что хочет вернуться в Россию", - сообщил журналистам П.Астахов перед вылетом в Москву.

Напомним, Д.Хохряков был усыновлен супружеской парой Сологуб в 1998г. В скором времени его приемные родители были задержаны за контрабанду наркотиков. Мальчик остался на попечении сводной сестры, которая вышла замуж за гражданина Доминиканы. Однако в новой семье с ним обращались так жестоко, что в скором времени российский мальчик оказался в органах опеки Национального совета по делам подростков и детей. Здесь он провел около трех лет. Российским властям стало известно о ситуации во время операции по противодействию контрабанды наркотиков. Год назад в дело вмешался российский МИД. Посольство России в Республике сделало запрос о возвращении ребенка на родину. Благодаря содействию доминиканских властей, ребенок снова оказался в России.

П.Астахов сообщил, что с ребенком хорошо обращались в органах опеки, однако он все равно очень хочет попасть на родину. В Москве, сообщил омбудсмен, Дениса ждет хорошая программа реабилитации, помощь психологов и хорошая культурная программа.

"У нас нет и не может быть брошенных детей, - подчеркнул П.Астахов. - По всему миру государство будет защищать своих детей, где бы они ни находились".