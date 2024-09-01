В Приморье «этническая банда» довела до суицида участника спецоперации

Участник военной операции на Украине остался без рук и подвергся вымогательству, сообщил Хинштейн. По его словам, «этническая банда» довела его до суицида. Мужчину госпитализировали без сознания

Участник специальной военной операции Никита Носов (Фото: Hinshtein / Telegram)

В Приморском крае действует «этническая банда», которая отбирает выплаты у участников военной операции на Украине, одного из них довели до суицида, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В дежурную часть отдела МВД по Хасанскому району в Приморском крае поступило заявление 27-летнего гражданина об оказании содействия в розыске брата, который сообщил о своем намерении свести счеты с жизнью. Мужчину обнаружили без сознания и госпитализировали, рассказали в ведомстве.

«Проводится проверка, по результатам, которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — говорится в сообщении МВД.

По словам Хинштейна, речь идет об участнике военной операции на Украине, который остался без рук и подвергся вымогательству выплат со стороны «этнической банды». «Все попытки найти защиту в местных органах МВД и СК — оказались безуспешны. И тогда ветеран решил покончить с жизнью», — заявил депутат.

Он направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации и наказать не только вымогателей, но и сотрудников правоохранительных органов, «кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов».

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставили на контроль центрального аппарата ведомства.