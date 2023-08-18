Прокурор попросил дать 9 лет колонии топ-менеджеру «Рольфа» Кайро

Анатолий Кайро (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Прокурор попросил приговорить члена совета директоров автодилера «Рольфа» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб., к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Черемушкинского суда Москвы.

«Прошу признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии и штрафа в размере 500 тыс. руб.», — сказал прокурор.

Летом 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

Фигурантами дела стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и Кайро. По этому же делу проходит глава кипрской Panabel Ltd Георгий Кафкалия.

По версии следствия, Петров в 2014 году незаконно перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Вывод средств, считает СК, был организован под видом покупки акций кипрской фирмы. При этом следователи полагают, что сделка была фиктивной, поскольку реальная цена акций не превышала 200 млн руб.

Все фигуранты, кроме Кайро, были арестованы заочно: Петров находится в Австрии и имеет австрийское гражданство, Луковецкая проживает в Испании, у Кафкалии — гражданство Кипра. Летом 2019 года Кайро отправили под домашний арест, в 2021 году ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В декабре 2021 года стало известно, что автодилерская сеть «Ключавто» договорилась о покупке 100% «Рольфа», которой владеет компания Delance Ltd, принадлежащая семье Петрова. Закрытие сделки планировалось на первый квартал 2022 года. В апреле 2022-го директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников заявил, что сделка приостановлена.