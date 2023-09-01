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Турчак сообщил о тяжелом состоянии госпитализированного депутата Сокола
Турчак: состояние госпитализированного депутата Госдумы Сокола тяжелое
У госпитализированного депутата Сокола диагностировали венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, он находится в реанимации, сообщил Турчак
Сергей Сокол
Врачи оценивают состояние депутата Госдумы Сергея Сокола, госпитализированного 31 августа, как тяжелое. Об этом сообщил сенатор Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», в телеграм-канале.
«Врачи госпиталя диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации», — уточнил он.
По его словам, он находится в госпитале им. А.А. Вишневского в Москве.
Ранее депутат перенес перитонит.
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