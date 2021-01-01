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Умерла пережившая теракт в Беслане директор школы

Бывший директор школы № 1 в Беслане Лидия Цалиева, которая вместе со своими учениками была среди заложников в день теракта в 2004 году, умерла 23 декабря. Об этом сообщила РБК директор новой школы № 1 города Беслана Елена Ганиева.

«Да, это правда, Лидия Александровна скончалась. Она поломала шейку бедра дней 10 назад, упала. Лежала в больнице с легочной недостаточностью. Умерла сегодня (23 декабря) в обед, дома. Похороны послезавтра на «Генерала Плиева» возле администрации», — сказала Ганиева.

Лидия Цалиева родилась 1932 году в городе Грозный (там в то время работали ее родители, выходцы из Северной Осетии). После окончания Великой Отечественной войны Цалиева вместе с семьей переехала в Беслан. Там она поступила учиться в школу № 1. Впоследствии Цалиева работала в этой школе учительницей, а в 1980 году стала ее директором.

1 сентября 2004 года Цалиева вместе с учениками, их родителями и учителями была взята в заложники во время захвата школы чеченскими боевиками.
Во время штурма школы 3 сентября Цалиева получила травмы. В частности, у нее была сломана нога. Помимо прочего, врачи констатировали у нее значительную потерю слуха. После теракта Цалиева два месяца находилась на лечении в Москве.

В 2005 году Цалиева оставила работу по состоянию здоровья.

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В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети. Из них многие до сих пор нуждаются в реабилитации.

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