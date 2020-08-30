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Глава Кубани предложил закрыть заповедник «Утриш» для туристов

Вид на заповедник «Утриш»
Вид на заповедник «Утриш» (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о намерении закрыть заповедник «Утриш» для туристов и посетителей после произошедшего там пожара. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам главы региона, побывав на месте пожара, он не заметил, как в заповеднике соблюдаются охранные зоны, там «столько дорожек, кострищ, мусора», отметил Кондратьев.

По данным администрации, с 2018 года ведется корректировка границ заповедника с целью присоединения к нему территории краевого заказника. Но пока что отсутствует единая природоохранная зона, туда свободно допускаются туристы, возможно размещение в домиках.

Горит заповедник Утриш, Анапа

Кондратьев назвал такое положение дел безобразием и добавил, что 31 сентября обсудит с министром природы России обеспечение режима максимального покоя заповедника.

«Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег», — сказал губернатор.

Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что 24 августа загорелись леса в четырех муниципалитетах: Новороссийске, Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Три из них были локализованы 25 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в заповеднике «Утриш».

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По данным пресс-службы заповедника, пожар там возник в сосновом лесу, на прилегающей территории, а после переместился на территорию самого заповедника. Огонь охватил можжевельники и насаждения дуба. Возгорание тушили более двух суток. По предварительным данным минприроды Кубани, площадь, пройденная огнем, составила 126 га, 61 га из которых — территория лесного фонда Краснодарского края, 65 га — земли заповедника.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку причин возникновения пожара. МВД по Кубани завело уголовное дело по факту лестного пожара в Малом Утрише по ч. 2 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Теги: лесные пожары, «Утриш», Краснодарский край
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