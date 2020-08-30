Глава Кубани предложил закрыть заповедник «Утриш» для туристов

Вид на заповедник «Утриш» (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о намерении закрыть заповедник «Утриш» для туристов и посетителей после произошедшего там пожара. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам главы региона, побывав на месте пожара, он не заметил, как в заповеднике соблюдаются охранные зоны, там «столько дорожек, кострищ, мусора», отметил Кондратьев.

По данным администрации, с 2018 года ведется корректировка границ заповедника с целью присоединения к нему территории краевого заказника. Но пока что отсутствует единая природоохранная зона, туда свободно допускаются туристы, возможно размещение в домиках.

Кондратьев назвал такое положение дел безобразием и добавил, что 31 сентября обсудит с министром природы России обеспечение режима максимального покоя заповедника.