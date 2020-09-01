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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Максимилиану Сапронову и Константину Денисову зачтут срок пребывания в СИЗО, где они находятся с июля прошлого года, когда в Минске в результате взрыва зарядов во время салюта погибла женщина
Максимилиан Сапронов
Максимилиан Сапронов (Фото: TUT.BY)

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.

В июле 2019 года во время салюта, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии, несколько зарядов взорвались, не успев подняться в небо, — либо на низкой высоте, либо прямо в стволах пусковых установок. В результате одна из зрительниц погибла, а еще несколько человек получили ранения. Причиной ЧП Следственный комитет Белоруссии (СК) ранее называл брак, допущенный российской компанией — производителем пиротехнических изделий.

Константин Денисов
Константин Денисов (Фото: TYT.BY)

«Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта», — говорится в сообщении СК.

По версии СК, с которой согласился суд, к трагедии привело то, что Денисов и Сапронов, инженеры поставившей пиротехнику компании «Пиро-Росс», обрезали оболочку зарядов так, что те вошли в стволы мортир. Тем самым, по выводам следствия, заряды были приведены «в небезопасное для использования состояние».

К трем годам лишения свободы приговорили и командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика — по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При этом Сапронову и Денисову зачтут срок пребывания в СИЗО, где они находятся с июля прошлого года. Вопрос о предъявленных потерпевшими гражданских исках будет решаться в ходе отдельного процесса.

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Все трое подсудимых свою вину не признали.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, криминал
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