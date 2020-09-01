«Сбербанк» назвал среднюю сумму накоплений на образование у россиян

Наибольшую сумму на свое собственное образование и образование детей готовы скопить тюменцы — 725 тыс. руб. По этому показателю они обогнали москвичей и петербуржцев

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

39% российских семей намерены копить на то, чтобы оплатить свое собственное образование и образование своих детей. В среднем на эти цели семьи откладывают 470 тыс. руб., говорится в исследовании, проведенном «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).

Размер планируемых накоплений изменяется в зависимости от возраста опрошенных и их социального уровня. Так, молодые люди в возрасте 18-30 лет готовы копить на обучение около 400 тыс. руб. Люди в возрасте от 30 до 40 лет намерены скопить уже больше — 632 тыс. руб. Разница есть и в оценке необходимого размера накоплений между мужчинами и женщинами. Первые считают необходимым накопить 423,1 тыс. руб, вторые — 526,5 тыс. руб.

Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (719 тыс. руб.), Челябинска (617 тыс. руб.), Москвы (610 тыс. руб.).

В год больше всех на образование готовы тратить жители Москвы (188 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (168 тыс. руб.), Тюмени (107 тыс. руб.).

Меньше всего намерены скопить на образование жители Махачкалы (196 тыс. руб.), Воронежа (272 тыс. руб.), Краснодара (346 тыс. руб.), Астрахани (350 тыс. руб.). По тратам на образование в год в низу списка также стоят Махачкала (27,4 тыс. руб. в год), Барнаул (27,9 тыс. руб.), Кемерова (48 тыс. руб.).