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Компьютерные вирусы помогут борьбе с терроризмом
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Компьютерные вирусы помогут борьбе с терроризмом
Общество, 01 сен 2007, 14:29
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Компьютерные вирусы помогут борьбе с терроризмом
В Германии за предполагаемыми террористами, возможно, будут следить с помощью компьютерных вирусов. По крайней мере, такую возможность сейчас изучает правительство страны, сообщает Би-би-си.

Суть плана состоит в рассылке подозреваемым в причастности к террористической деятельности e-mail-писем, содержащих так называемые "трояны". Это программы, которые без ведома пользователя самоустанавливаются на компьютере, вводят дополнительные команды в его программное обеспечение, открывая тем самым доступ к защищаемой информации. Как предполагается, с помощью этих "вредоносных" электронных писем агенты спецслужб смогут знакомиться с информацией, содержащейся на жестких дисках компьютеров предполагаемых террористов, а также проверять, какими они пользуются интернет-сайтами.

По сведениям германских СМИ, "шпионские" электронные письма будут маскироваться под сообщения от различных государственных учреждений.

Министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле заявил, что данная мера предлагается как составная часть нового антитеррористического законодательства, которое рассматривается сейчас коалиционным правительством. Он подчеркнул, что шпионское программное обеспечение будет использоваться лишь в"нескольких случаях и в течение ограниченного периода времени". Однако, несмотря на все заверения министра, планы властей вызвали резкую критику со стороны оппозиции и правозащитных организаций.

Так, представитель оппозиционной Свободной демократической партии Германии Гизела Пилц назвала инициативу правительства "абсолютно неприемлемым вторжением в частную жизнь". Ее однопартиец, эксперт по безопасности Макс Стадле настаивает, что подобная практика ослабит доверие граждан к правительству. "Это вторжение в сферу частной жизни", - сказал он.

Санкционированный властями компьютерный шпионаж вызывает беспокойство и у министра юстиции Германии Бригитте Циприс, сообщает интернет-сайт радиостанции Deutsche Welle. Циприс высказала опасения, что подобные действия могут быть расценены как посягательство на гражданские свободы.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель предложение властей поддержала, хотя и признала, что оно будет еще долго и активно обсуждаться министерствами, правящей коалицией и экспертами.

Специалисты по защите электронной информации, между тем, высказывают скептицизм в отношении новой инициативы правительства. Они говорят, что современные преступники – люди весьма продвинутые в техническом отношении и вполне в состоянии обнаружить и удалить "трояна" с жесткого диска компьютера.

Теги: борьба с терроризмом
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