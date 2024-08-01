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В аквапарке во Владивостоке обрушился потолок

В аквакомплексе «Акватория» во Владивостоке обрушился потолок
Металлические элементы потолка обрушились на минус втором этаже здания, пострадали восемь человек. Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности

В аквапарке во Владивостоке обрушился потолок
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В водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке частично обрушился потолок, несколько человек пострадали, сообщила прокуратура Приморского края в телеграм-канале.

Обрушение произошло на минус втором этаже здания. Обрушились металлические элементы потолка на площади около 100 кв. м.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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Водный комплекс Aquatoria расположен в центре Владивостока по адресу: улица Светланская, дом 90. На территории комплекса площадью 5 тыс. кв. м расположены 16 бассейнов, восемь саун и бань, а также ресторан, лаунж-зона и спа-комплекс.

Следственный комитет завел уголовное дело после обрушения потолка по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Виновным по ней грозит до десяти лет лишения свободы. По информации ведомства, в результате происшествия пострадали восемь человек, их госпитализировали. Как сообщил «РИА Новости» источник, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал «112» пишет со ссылкой на очевидцев, что обрушилась декоративная конструкция, которая крепилась к крыше здания. Об этом же сообщает SHOT. По его информации, элемент упал в общем зале комплекса, где расположены бассейны.

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