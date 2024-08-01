МЧС назвало причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Этим утром в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушился один из подъездов. По данным МЧС, причиной стал взрыв газа. ТАСС сообщает как минимум о пятерых пострадавших, из-под завалов слышны голоса людей

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Обрушение части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газа, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — сообщили в ведомстве.

На место выехали спасатели и пожарные, они проводят эвакуацию жильцов дома.

Дом расположен по адресу: ул. Сибирская, д. № 83. Это пятиэтажное панельное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик». Частично разрушенный при взрыве в Нижнем Тагиле жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы, всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушены порядка 15 квартир, пишет ТАСС.

На видеозаписи с места происшествия видно, что один из подъездов дома обрушился целиком. По данным Baza, из-под завалов достали трехмесячного младенца и еще одного ребенка. ТАСС сообщает о наличии как минимум пятерых пострадавших. Из-под завалов сейчас слышны голоса людей.