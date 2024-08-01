МЧС назвало причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле
Обрушение части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газа, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — сообщили в ведомстве.
На место выехали спасатели и пожарные, они проводят эвакуацию жильцов дома.
Дом расположен по адресу: ул. Сибирская, д. № 83. Это пятиэтажное панельное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик».
Частично разрушенный при взрыве в Нижнем Тагиле жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы, всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушены порядка 15 квартир, пишет ТАСС.
На видеозаписи с места происшествия видно, что один из подъездов дома обрушился целиком. По данным Baza, из-под завалов достали трехмесячного младенца и еще одного ребенка. ТАСС сообщает о наличии как минимум пятерых пострадавших. Из-под завалов сейчас слышны голоса людей.
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%
Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
США приостанавливают программу помощи Грузии
Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти
В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
Подборка каналов РБК в Telegram