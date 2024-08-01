Кадры с места взрыва многоэтажки в Нижнем Тагиле
В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв. Во время него обрушился один подъезд дома. Очевидцы рассказали, что под завалами есть люди — слышны их крики.
На кадрах, которые сняли на месте, видно, что взрыв произошел в панельной пятиэтажке. Обрушилась центральная часть подъезда. При этом часть конструкций осталась стоять отдельно от уцелевшей части дома, а над местом взрыва нависли уцелевшие панели дома.
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