В Москве нашли высокую концентрацию паров сероводорода

Шесть баллонов с едкой жидкостью разлились на сортировочном пункте, она пролилась на асфальт и стала разъедать его. Концентрация может быть превышена в десятки раз

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На сортировочном пункте на северо-востоке Москвы разлилась неизвестная жидкость, на месте инцидента выявили превышение содержания в воздухе паров сероводорода и хлористого водорода. РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Москве, в Мосэкомониторинг.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что концентрация обеих веществ превысила норму в 20 раз, Mash — о сильном превышении концентрации обеих веществ, РЕН ТВ — о превышении в 20 раз нормы по содержанию паров хлористого водорода, а Baza — что концентрация хлористого водорода превышена в 40 раз, а сероводорода — в незначительной степени.

Пары сероводорода в первую очередь влияют на нервную систему, вызывают сильные головные боли, судороги и могут привести к коме. Смертельная концентрация сероводорода составляет примерно 1 тыс. мг/м3. При концентрации от 6 мг/м3 начинаются головные боли, головокружения и тошнота. ПДК сероводорода (H 2 S) в воздухе населенных мест — 0,008 мг/м3. Выброс сероводорода опасен в закрытом пространстве, но на открытом воздухе риски значительно снижаются, так как он теряет концентрацию, смешиваясь с атмосферным воздухом, рассказывал главный внештатный токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев. Для тех, кто «непосредственно находился в очаге выброса, в месте разлива, буквально внутри него — последствия наступают», отметил он. Пары хлористого водорода очень опасны, их концентрация выше допустимой нормы может повлечь «отравление всего живого, а также появление кислотных осадков, которые могут привести к изменению химических свойств почвы и воды», предупреждали в МЧС.

Баллоны с жидкостями разлились на станции по пересортировке мусора. Произошедшее заметил водитель грузовика, около шести емкостей разгерметизировались, их содержимое вылилось на асфальт и начало его разъедать, пишут Baza и РЕН ТВ.

Территорию в радиусе нескольких десятков метров вокруг места разлива оцепили, пишет Mash.