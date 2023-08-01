Два человека погибли в Подмосковье в драке между мигрантами
В подмосковном городе Чехов произошла драка между двумя группами мигрантов, в результате от колото-резаных ран скончались двое мужчин, сообщает управление Следственного комитета по Московской области. Возбуждено уголовное дело по п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК (Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).
Инцидент произошел накануне, 31 июля, на Земской улице. Ей предшествовал конфликт в одном из местных кафе, отмечает подмосковное управление СК. Там сообщили, что следствие предпринимает меры для установления и задержания подозреваемых. Ведомство также опубликовало в своем телеграм-канале видео с места происшествия.
«Следователями и криминалистами совместно с коллегами из ГУК СК России проведены осмотры места, двух автомобилей, изъяты смывы, следы и ряд предметов. Назначены две судебно-медицинские и две дактилоскопические экспертизы», — говорится в сообщении СК.
«Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев пишет, что конфликт начался около 22:00 у дома №16 на Земской улице. Были слышны крики, одна группа участников драки приехала на место на автомобиле «Лада Самара», другая — на темной иномарке.