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Умер экс-премьер Азербайджана и лидер военного мятежа Сурет Гусейнов

Экс-премьер Азербайджана и лидер мятежа Сурет Гусейнов умер в возрасте 64 лет в Турции
Гусейнов занял пост премьера Азербайджана после поднятого в 1993-м мятежа. Год спустя его обвинили в попытке госпереворота. В 1999-м его осудили на пожизненное заключение, однако в 2004-м помиловали
Сурет Гусейнов
Сурет Гусейнов (Фото: Мамедов О / ТАСС)

В Турции скончался бывший премьер-министр Азербайджана, обвиненный в мятеже и госперевороте, Сурет Гусейнов. Ему было 64 года. Близкие Гусейнова рассказали Report, что его похоронят в родном городе Гянджа.

По словам источника агентства, экс-премьер Азербайджана проходил лечение в больнице в Стамбуле и находился в коме. Report пишет, что Гусейнов скончался 31 июля после продолжительной болезни.

Родственник азербайджанского политика Рауф Рамазанов сообщил АПА, что его тело доставят в Азербайджан сегодня, а завтра состоятся похороны. По информации агентства, Гусейнов умер в результате желудочного кровотечения, что стало следствием продолжительной болезни. Уточняется, что он почувствовал себя плохо в стамбульском аэропорту, откуда должен был вылететь в Молдавию, и был госпитализирован. Родственник экс-премьера Кямал Гусейнов отмечал, что в последнее время тот проживал в Турции.

Сурет Гусейнов родился в 1959 году в Кировабаде (название Гянджи до 1989 года). Во время Карабахской войны (1992–1994) он командовал 2-м армейским корпусом. В 1992 году получил звание национального героя Азербайджана.

В июне 1993 года, на фоне проблем азербайджанской армии на фронте и противостояния Гусейнова с правительством, он организовал вооруженный мятеж, который закончился свержением президента Абульфаза Эльчибея и власти Народного фронта Азербайджана.

Главой республики стал вернувшийся в Баку из Нахичевани Гейдар Алиев, а Гусейнов получил пост премьер-министра. Однако в октябре 1994 года, в ходе мятежа отряда полиции особого назначения МВД Азербайджана, Алиев обвинил Гусейнова в связях с заговорщиками. Тот ушел в отставку и уехал из страны.

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В 1997 году российские власти выдали Гусейнова Азербайджану. В феврале 1999-го его приговорили к пожизненному заключению за попытку организации государственного переворота. Спустя пять лет, в 2004 году, Сурет Гусейнов был помилован и освобожден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Азербайджан Турция Нагорный Карабах военный мятеж
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