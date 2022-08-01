Умерла сыгравшая лейтенанта Ухуру в «Звездном пути» Нишель Николс

Актриса Нишель Николс, известная по роли лейтенанта Нийоты Ухуры звездолета «Энтерпрайз» в сериале 1960-х годов Star Trek («Звездный путь») и фильмах из этой серии, умерла в возрасте 89 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на ее сына и ее бывшего агента.

Николс умерла 30 июля в городе Сильвер-Сити в штате Нью-Мексико. Точная причина смерти не указана, но газета уточняет, что в 2015-м у актрисы случился инсульт. The Variety сообщает, что в 2018-м у Николс диагностировали слабоумие.

Настоящее имя актрисы — Грейс Делл Николс, она родилась в 1932 году в Иллинойсе. Она начинала как танцовщица и актриса в мюзиклах, также сотрудничала с журналом Playboy. Но известной ее сделала именно роль Нийоты Ухуры в «Звездном пути». При этом темнокожей Николс досталась роль не прислуги, что было нехарактерно для американского кино того времени.

The Washington Post отмечает, что благодаря героине Николс и Уильяма Шатнера, который играл капитана «Энтерпрайза» Джеймса Кирка, на американском телевидении 1960-х годов в прайм-тайм был показан один из первых межрасовых поцелуев. В США в те годы только начало развиваться движение за равноправие между белокожими и темнокожими (так, проповедник Мартин Лютер Кинг выступил со своей знаменитой речью «У меня есть мечта» в 1963-м). Сама Николс отмечала, что хотела уволиться после первого сезона сериала, но после встречи с Кингом, назвавшим себя ее фанатом и расстроившимся из-за ее намерения, передумала.

Николс сыграла как в сериале «Звездный путь», который выходил с 1966 по 1969 год, так и в шести фильмах, снятых с 1979 по 1991 год. Ее героиня, начав со звания лейтенанта, в конце концов дослужилась до коммандера. С 1977 года актриса сотрудничала с NASA, помогая в наборе женщин и представителей меньшинств для работы.

Всего Николс принимала участие в создании около ста фильмов — она была не только актрисой, но занималась и озвучкой, например, ее голосами говорят некоторые персонажи «Симпсонов» и «Футурамы».