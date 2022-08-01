«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте основателя ритульного ИТ-проекта
Тверской райсуд Москвы по требованию подмосковной полиции заочно арестовал Артема Манилова — одного из основателей ИТ-проекта «Честный агент», оказывающего полный перечень ритуальных услуг, в том числе в моргах, на кладбищах и в крематориях. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, 35-летний предприниматель, предположительно находящийся в Израиле, обвиняется в семи эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемый, как следует из постановления суда, будет взят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с того дня, когда он будет задержан на территории России.
Как уточнил близкий к следствию источник «Коммерсанта», уголовное дело о «кладбищенских хищениях» расследуется областной полицией уже несколько лет, а его фигурантами стали примерно полтора десятка участников подмосковного рынка ритуальных услуг, так или иначе связанных с «Честным агентом».
Собеседник газеты отметил, что по версии следствия, конкурсы на проведение кладбищенских хозработ, касающихся вывоза мусора, ремонта ограждений, асфальтирования дорожек и прочего, зачастую проводились с нарушениями. Условия тендеров формулировались заказчиками так, чтобы обеспечить выигрыш в них аффилированным с директорами кладбищ коммерсантам. «Кладбищенское» расследование, по словам источника, велось не особенно активно, пока весной этого года полиция не решила объединить предполагаемых расхитителей в ОПС.
Сам Манилов заявил газете, что не признает себя виновным. По его словам, непосредственно «Честный агент» заключил с муниципалитетом единственный контракт на вывоз и уборку мусора в 2017 году, в котором заявленная следствием недостача составила 248 тыс. руб., а общий ущерб от всех 12 предположительно совершенных участниками ОПС мошенничеств, по версии полиции, не превысил 3 млн руб. «Заниматься хищением таких сумм для меня как совладельца и гендиректора компании с официальным годовым оборотом в несколько миллиардов рублей было бы по крайней мере странно», — утверждает бизнесмен.
По его словам, несмотря на поддержку администрации Подмосковья, начатый им в 2016 году бизнес с самого начала продвигался с трудом из-за постоянных проверок со стороны региональных управлений МВД, Роспотребнадзора, МЧС и областной прокуратуры. Бизнесмен уточнил, что за всеми проверками его бизнеса якобы стоит сотрудник УФСБ по Москве и Московской области подполковник Марат Медоев, который «еще пять лет назад пояснил, что ему лично поручили заниматься этой отраслью», а допускать посторонних он не хотел.
Кроме этого, Манилов сообщил газете о ранее направленном президенту России Владимиру Путину письме, где он попросил разъяснить ему «политику федеральной власти в этой области». Письмо, по словам бизнесмена, было перенаправлено военному прокурору Москвы генерал-майору юстиции Владиславу Приходченко «для проверки доводов по существу», однако за прошедшие пять месяцев о результатах начатой проверки заявителю так и не сообщили.
35- летний Артем Манилов изучал социальную экономику и географию в Институте стран Азии и Африки МГУ, но уже на втором курсе предпочел этим дисциплинам финансовые технологии. Вместе с группой друзей он создал платежную систему Webcreds, которая успешно развивалась до 2011 года, пока поправки в закон «О национальной платежной системе» не ввели обязательное лицензирование этой деятельности. Тогда Манилов с партнерами продал компанию, а впоследствии стал сооснователем проекта «Честный агент».
Еще в интервью РБК в 2017 году бизнесмен заявлял о сложившийся коррупции в отрасли, и что система «одного окна», когда клиент оплачивает все товары и услуги сразу и получает чек с перечислением всех позиций и их ценами согласно прейскуранту, мешает работать нечестным агентам и подрядчикам.
Подполковник ФСБ Марат Медоев ранее фигурировал в расследовании корреспондента Ивана Голунова, который в 2019 году был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, однако в последствии оправдан. В своем расследовании журналист утверждал, что люди, близкие к Медоеву и главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву, контролируют столичный и подмосковный похоронный рынок. Как выяснил РБК, после «дела Голунова» Медоев покинул свой пост в спецслужбе.
В настоящее время в России действует федеральный закон «О погребении и похоронном деле», принятый еще в 1996 году. В октябре 2021 года правительство утвердило национальный план развития конкуренции, согласно которому, в частности, к 1 сентября 2023 года планируется организовать оказание услуг по организации похорон по принципу одного окна. Кабмин также рекомендовал регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах государственных и муниципальных услуг созданные по ее итогам реестры захоронений.
Минстрой России уже предлагал ввести к 2030 году регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность, в том числе за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. В министерстве предлагают установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также стандарты качества услуг, связанных с захоронениями. Глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК говорил о том, что не менее половины похоронного рынка в России принадлежит теневым компаниям.