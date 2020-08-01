В России за сутки выявили 5,4 тыс. заразившихся коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 5 462 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили в 83 регионах страны. У 1 356 (24,8%) не нашли клинических проявлений болезни. Суточный прирост составил 0,7%.

В общей сложности число заболевших COVID-19 в России достигло отметки 845 443 человек.

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