Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Существующая система субсидий не способствует развитию классической музыки в России. Необходимы вложения в концертную деятельность, новые законы и инвестиции частных инвесторов, пришли к выводу в Счетной палате

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В России высок спрос на концерты классической музыки, а вот мер по их государственной поддержке не хватает. К такому выводу пришла Счетная палата, проведя проверку эффективности использования средств, выделяемых бюджетом на сферу культуры, следует из релиза ведомства (есть в распоряжении РБК).

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны. При этом основным способом поддержки является предоставление субсидий, доля которых в общем объеме бюджетного финансирования концертной деятельности составляет более 76%.

«Однако целью указанных субсидий является обеспечение только текущей деятельности организации, что не способствует поддержке развития концертной деятельности как сферы искусства. При этом альтернативные источники и инструменты финансирования отрасли не применяются», — пояснила Меркушина.

В связи с этим Счетная палата предложила правительству законодательно закрепить меры господдержки развития концертной деятельности в сфере классической музыки, а также привлекать к решению этой задачи частных инвесторов, в том числе путем проработки механизма государственно-частного партнерства.