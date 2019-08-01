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Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Существующая система субсидий не способствует развитию классической музыки в России. Необходимы вложения в концертную деятельность, новые законы и инвестиции частных инвесторов, пришли к выводу в Счетной палате
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

В России высок спрос на концерты классической музыки, а вот мер по их государственной поддержке не хватает. К такому выводу пришла Счетная палата, проведя проверку эффективности использования средств, выделяемых бюджетом на сферу культуры, следует из релиза ведомства (есть в распоряжении РБК).

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны. При этом основным способом поддержки является предоставление субсидий, доля которых в общем объеме бюджетного финансирования концертной деятельности составляет более 76%.

«Однако целью указанных субсидий является обеспечение только текущей деятельности организации, что не способствует поддержке развития концертной деятельности как сферы искусства. При этом альтернативные источники и инструменты финансирования отрасли не применяются», — пояснила Меркушина.

В связи с этим Счетная палата предложила правительству законодательно закрепить меры господдержки развития концертной деятельности в сфере классической музыки, а также привлекать к решению этой задачи частных инвесторов, в том числе путем проработки механизма государственно-частного партнерства.

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Кроме того, ведомство отметило недостатки программы развития музыкального образования, в частности, продолжающееся сокращение числа бюджетных мест в профильных учебных заведениях.

«При высокой стоимости обучения это влечет за собой ограничение доступности музыкального образования и, как следствие, недостаток профессиональных творческих кадров. В связи с этим необходимо пересмотреть подходы к расчету контрольных цифр приема за счет целевых квот», — считает Светлана Меркушина.

В системе российских нацпроектов есть отдельный нацпроект «Культура». В числе его целевых показателей — увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, оснащение 1800 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, создание 500 виртуальных концертных залов. В 2019 году по плану будет сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра. Всего на исполнение нацпроекта из бюджета в 2019–2024 годах планируется потратить 113,5 млрд руб., однако эти средства помимо музыкальной сферы будут также уходить на театры, музеи и духовно-патриотическое воспитание. На конец мая, как установила Счетная палата, этот нацпроект был исполнен всего на 17,7% от плана.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: Счетная палата, музыка
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