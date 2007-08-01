Мэр Архангельска арестован в зале суда

Октябрьский районный суд г.Архангельска на закрытом судебном заседании удовлетворил ходатайство областной прокуратуры об аресте мэра областного центра Александра Донского.

Как сообщили РБК в суде, арест был избран мэру в качестве меры пресечения в рамках уголовного дела по ч.2 ст.285 Уголовного кодекса РФ – "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим должность главы местного самоуправления", обвинение по которому А.Донскому было предъявлено 19 июля 2007г.

По данным следствия, вступив в 2005 году должность мэра, А.Донской, вопреки законодательству, которым не предусмотрена личная охрана глав муниципальных образований и членов их семей, дал указание организовать ее за счет бюджетных средств мэрии. По его указанию были незаконно оплачены из городского бюджета охранные услуги, предоставленные ему и членам его семьи, на общую сумму около 4 млн рублей.

В прошлом месяце, 18 июля, А.Донской уже задерживался в связи с данным уголовным делом, однако Октябрьский районный суд тогда отклонил ходатайство прокуратуры о заключении градоначальника под стражу. Впоследствии это решение было обжаловано прокуратурой в областном суде, который признал доводы следствия законными и 24 июля направил решение об избрании меры пресечения в отношении мэра на повторное рассмотрение.

Напомним, что архангельский мэр проходит еще по одному делу: он обвиняется в изготовлении и использовании заведомо поддельного документа - диплома о высшем образовании, а также в незаконном предпринимательстве.

Сам А.Донской считает, что уголовное преследование связано с его разногласиями с областными властями и с его собственным решением баллотироваться на пост президента России. Стоит напомнить, что мэр Архангельска стал первым гражданином, заявившем о желании побороться за высший пост в государстве.

Здесь стоит упомянуть и недавний скандал, разгоревшийся в области после того, как на интернет-сайте мэрии Архангельска был помещен видеоролик, на котором был запечатлен некто похожий на губернатора Н.Киселева во время получения взятки. Глава области назвал это провокацией и пообещал обратиться в суд.