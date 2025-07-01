В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 04:09 мск. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель Росавиации.

В ночь на 1 июля прием и выпуск воздушных судов также приостанавливали в аэропорту Астрахани. Меры действовали с 22:27 до 22:51 мск.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак беспилотников. В Ростовской области средства ПВО сбили украинский дрон. В Луганске на фоне атаки беспилотников возник пожар.