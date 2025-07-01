В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об ограничениях он сообщил в 04:09 мск. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель Росавиации.
В ночь на 1 июля прием и выпуск воздушных судов также приостанавливали в аэропорту Астрахани. Меры действовали с 22:27 до 22:51 мск.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак беспилотников. В Ростовской области средства ПВО сбили украинский дрон. В Луганске на фоне атаки беспилотников возник пожар.
Читайте РБК в Telegram.
Семьям военных массово рассылают вирусные файлы
Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама
Москву накрыл циклон. Фото со спутника
В «Ленте.ру» сменится главред
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik
В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе
«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»
ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов