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Задержанный на двое суток рейс в Хургаду вылетел из Москвы

Задержанный на двое суток рейс EgyptAir в Хургаду вылетел из Москвы
Рейс должен был вылететь в 01:15 мск 29 июня, но отправился в Хургаду лишь спустя двое суток. По данным Росавиации, часть пассажиров отказалась от перелета

Задержанный на двое суток рейс авиакомпании EgyptAir по маршруту Москва — Хургада вылетел в пункт назначения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Рейс выполняет самолет Airbus A330, на его борту находятся 242 пассажира.

Борт вылетел из московского аэропорта Домодедово в 01:53 мск. Изначально он должен был отправиться в Египет в 01:15 мск 29 июня.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В Росавиации, как и в Ассоциации туроператоров (АТОР), задержку объяснили технической неисправностью самолета. Информацию подтвердила и авиакомпания. В Росавиации также отметили необходимость соблюдения режима отдыха экипажа.

Изначально на самолете должны были лететь 289 пассажиров. Рейс заказала туристическая компания FUN&SUN.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Египет Хургада задержка рейсов
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