Задержанный на двое суток рейс в Хургаду вылетел из Москвы
Задержанный на двое суток рейс авиакомпании EgyptAir по маршруту Москва — Хургада вылетел в пункт назначения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Рейс выполняет самолет Airbus A330, на его борту находятся 242 пассажира.
Борт вылетел из московского аэропорта Домодедово в 01:53 мск. Изначально он должен был отправиться в Египет в 01:15 мск 29 июня.
В Росавиации, как и в Ассоциации туроператоров (АТОР), задержку объяснили технической неисправностью самолета. Информацию подтвердила и авиакомпания. В Росавиации также отметили необходимость соблюдения режима отдыха экипажа.
Изначально на самолете должны были лететь 289 пассажиров. Рейс заказала туристическая компания FUN&SUN.
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