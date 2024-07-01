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Общество ,  
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Женщина погибла во время непогоды в Петербурге

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Петербурге сильный ветер повалил дерево на проспекте Гагарина на юге города, погибла женщина, сообщило МЧС. Пострадали еще одна женщина и ребенок, повреждены десять автомобилей.

На юго-востоке города, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков, упал башенный кран, там работают специалисты МЧС, добавили в ведомстве.

Губернатор Александр Беглов двумя часами ранее 1 июля попросил жителей Петербурга «минимизировать перемещения по городу» из-за ухудшения погодных условий.

Женщина погибла во время непогоды в Петербурге
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