«Несменяемым лидером» среди популярных в России пород собак оказался шпиц

Немецкий шпиц (Фото: Carl Court / Getty Images)

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью агентству городских новостей «Москва».

«В нашем ежегодном рейтинге, который мы составляем на основании единой родословной книги РКФ, эта порода на данный момент — несменяемый лидер», — рассказал кинолог. По его словам, немецкий шпиц остается популярным у россиян уже восемь лет подряд.

Популярность породы Голубев объяснил тем, что жители крупных городов все чаще отдают предпочтение небольшим собакам-компаньонам. Это связано с образом жизни современного человека в мегаполисе. «Небольшие компаньоны отлично уживаются в городской среде, подстраиваются под график хозяина, <...> их легко брать с собой в путешествия», — отметил президент РКФ.

В августе 2023 года в РКФ составили рейтинг самых популярных пород собак в России за 2022 год. Первое место тогда занял немецкий шпиц, второе и третье места — чихуа-хуа и вельш-корги.

Ранее Владимир Голубев посоветовал хозяевам, которые берут собак с собой на водоемы, следить за соблюдением правил безопасности. В частности, питомцам нельзя разрешать пить воду, в которой они купаются, так как животные могут заразиться инфекцией. Кроме того, собакам с короткими лапами физически тяжелее держаться на плаву, рассказал эксперт. Он также напомнил, что с января 2021 года в России запрещено приходить с животными на пляж. Исключение составляют собаки-поводыри.