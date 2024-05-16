В Москве сотрудника стройкомпании похитили конкуренты
В Москве задержали троих подозреваемых в похищении сотрудника строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба западного управления МВД по Москве.
Злоумышленники напали на 22-летнего молодого человека на стройплощадке на Верейской улице и посадили в машину, угрожая пистолетом. В автомобиле похищенного мужчину продолжили избивать резиновой палкой.
«Злоумышленники <...> требовали предоставить им сведения, касающиеся деятельности организации, в которой он работает», — говорится в сообщении МВД.
Молодому человеку удалось открыть дверь автомобиля и сбежать, после он обратился в полицию. Подозреваемые оказались приезжими, их задержали по местам жительства в столице и области. В пресс-службе Следственного комитета по Москве заявили, что злоумышленники были из конкурирующей фирмы.
Всех троих мужчин задержали, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.
В конце 2023 года в Подмосковье мужчина похитил 70-летнюю пенсионерку. Подозреваемый напал на женщину, когда она поехала из Москвы на электричке на дачу в город Каширу. Пенсионерка успела сообщить дочери, что неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину.
По подозрению в похищении задержали 72-летнего мужчину, недавно освободившегося из тюрьмы. Суд приговорил похитителя к 12 годам колонии.
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