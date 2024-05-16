 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

В Москве сотрудника стройкомпании похитили конкуренты

МВД: в Москве задержали подозреваемых в похищении работника стройкомпании

В Москве сотрудника стройкомпании похитили конкуренты
Video

В Москве задержали троих подозреваемых в похищении сотрудника строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба западного управления МВД по Москве.

Злоумышленники напали на 22-летнего молодого человека на стройплощадке на Верейской улице и посадили в машину, угрожая пистолетом. В автомобиле похищенного мужчину продолжили избивать резиновой палкой.

«Злоумышленники <...> требовали предоставить им сведения, касающиеся деятельности организации, в которой он работает», — говорится в сообщении МВД.

Молодому человеку удалось открыть дверь автомобиля и сбежать, после он обратился в полицию. Подозреваемые оказались приезжими, их задержали по местам жительства в столице и области. В пресс-службе Следственного комитета по Москве заявили, что злоумышленники были из конкурирующей фирмы.

Всех троих мужчин задержали, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.

В Подмосковье по пути на дачу похитили 70-летнюю пенсионерку
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В конце 2023 года в Подмосковье мужчина похитил 70-летнюю пенсионерку. Подозреваемый напал на женщину, когда она поехала из Москвы на электричке на дачу в город Каширу. Пенсионерка успела сообщить дочери, что неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину.

По подозрению в похищении задержали 72-летнего мужчину, недавно освободившегося из тюрьмы. Суд приговорил похитителя к 12 годам колонии.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Москва похищение строительная компания

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Москве арестовали четверых за похищение человека
Общество
Мосгорсуд усомнился в деле о похищении певца Авраама Руссо
Общество
В Таиланде по делу о похищении задержали пятерых россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Матыцин заявил, что Минспорт под его руководством «выдержал все вызовы» Спорт, 17:47
В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов Политика, 17:41
Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения Политика, 17:39
Связанные с «Макфой» компании перешли в госсобственность Бизнес, 17:35
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом Политика, 17:34
Роналду в два раза превзошел Месси по доходу и возглавил рейтинг Forbes Спорт, 17:18
ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона Пресс-релиз, 17:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как IТ-конференции создают среду для развития цифровой экономики Отрасли, 17:03
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит Недвижимость, 17:01
У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа Общество, 17:01
Прокуратура опротестовала запрет на парковку электросамокатов в Перми Общество, 16:59
Власти разработали план развития срочного рынка топлива Бизнес, 16:57
В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Федотова в «Рубин» Спорт, 16:53
В Москве запретили строить микроквартиры Общество, 16:53