В Подмосковье ограбили дом экс-главы «Росгосстраха»

Трое преступников ограбили дом экс-гендиректора «Росгосстраха» в Лосино-Петровском городском округе — злоумышленники связали его и жену, после чего похитили свыше 1 млн руб. Следователи возбудили дело по статье «Разбой»

Дмитрий Маркаров (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В Подмосковье ограбили дом бывшего гендиректора «Росгосстраха» и сооснователя Военно-страховой компании и Промышленно-страховой компании Дмитрия Маркарова, рассказал источник РБК, ранее об этом сообщил телеграм-канала Baza.

По его данным, трое неизвестных в балаклавах проникли в дом Маркарова в Лосино-Петровском городском округе в ночь на 30 июня. При помощи скотча они связали мужчину и его жену. После этого, угрожая оружием, они потребовали сказать им код от сейфа, находящегося в кладовой. Когда Маркаров сообщил им код, преступники забрали оттуда все деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись.

В пресс-службе УМВД по Московской области сообщили РБК, что нападение на дом в Лосино-Петровском городском округе действительно произошло в ночь на 30 июня. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о Маркарове. По данным ведомства, преступники похитили деньги и драгоценности на сумму более 1 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (статья 162 УК) и объявили злоумышленников в розыск. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет тюрьмы.