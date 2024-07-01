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В Подмосковье ограбили дом экс-главы «Росгосстраха»

В Подмосковье ограбили дом экс-главы «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова
Трое преступников ограбили дом экс-гендиректора «Росгосстраха» в Лосино-Петровском городском округе — злоумышленники связали его и жену, после чего похитили свыше 1 млн руб. Следователи возбудили дело по статье «Разбой»
Дмитрий Маркаров
Дмитрий Маркаров (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В Подмосковье ограбили дом бывшего гендиректора «Росгосстраха» и сооснователя Военно-страховой компании и Промышленно-страховой компании Дмитрия Маркарова, рассказал источник РБК, ранее об этом сообщил телеграм-канала Baza.

По его данным, трое неизвестных в балаклавах проникли в дом Маркарова в Лосино-Петровском городском округе в ночь на 30 июня. При помощи скотча они связали мужчину и его жену. После этого, угрожая оружием, они потребовали сказать им код от сейфа, находящегося в кладовой. Когда Маркаров сообщил им код, преступники забрали оттуда все деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись.

В пресс-службе УМВД по Московской области сообщили РБК, что нападение на дом в Лосино-Петровском городском округе действительно произошло в ночь на 30 июня. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о Маркарове. По данным ведомства, преступники похитили деньги и драгоценности на сумму более 1 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (статья 162 УК) и объявили злоумышленников в розыск. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет тюрьмы.

Дмитрий Маркаров родился в 1958 году в Костроме. В 1992 году он принимал активное участие в создании Военно-страховой компании (ВСК). Был одним из создателей Промышленно-страховой компании (ПСК, ныне — «Страховая группа «УралСиб»). C 1993 года возглавлял ПСК — являлся генеральным исполнительным директором, затем — председателем правления.

В «Росгосстрах» перешел в 2003 году на должность первого вице-президента. В декабре 2013 года был назначен генеральным директором компании. В сентябре 2017 года его контракт с компанией был расторгнут. В августе 2018 года «Росгосстрах» подала иск к Маркарову на сумму 241,8 млн руб. из-за убытков, полученных компанией при продаже принадлежавших ей 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании Cimarex Management Limited. Маркаров все обвинения опровергал, отмечая, что не занимался непосредственно проведением сделки.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Подмосковье ограбление «Росгосстрах» розыск
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