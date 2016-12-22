«Росгосстрах» подал иск к своему бывшему гендиректору на 241,8 млн руб.

Страховая компания «Росгосстрах» подала иск к своему бывшему директору Дмитрию Маркарову иск на сумму 241,8 млн руб. Об этом сообщается в картотеке электронных дел.



Согласно данным картотеки, иск был подан в Арбитражный суд Московской области. Заявление было зарегистрировано 14 августа. Почему «Россгострах» требует от Маркарова такую сумму, не указывается. Третьей стороной в споре является Банк России.

В пресс-службе «Росгосстраха» передали слова действующего гендиректора компании Николауса Фрая, который сообщил, что речь идет об убытках, которые были причинены при продаже принадлежавших компании 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании Cimarex Management Limited, передает ТАСС. Они были реализованы кипрской компании «традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами» по заниженной цене, рассказали в компании. Фрай отметил, что ценные бумаги были проданы «буквально за бесценок». Он сообщил, что «РГС-Армения» была продана вопреки целям, которые были прописаны в годовом отчете «Росгосстраха» за 2016 год и предполагали расширение присутствия компаний на зарубежных рынках, в том числе в Армении.

Гене​ральный директор также сообщил, что согласно отчетам «РГС-Армения», стоимость ее чистых активов составляла 893 млн руб., но в договоре купли-продажи, который был подписан, стояла сумма сделки в 480 млн руб. «Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов», — сказал Фрай.

Дмитрий Маркаров сообщил, что о поданном «Росгосстрахом» иске он узнал от журналистов РБК. Он также отметил, что не занимался непосредственно проведением сделки, о которой идет речь в исковом заявлении. П​о словам Маркарова, ее проводили бывшие акционеры.