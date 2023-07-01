Отставного полковника ГРУ осудили на 16 лет за убийство бизнесмена

Герой Абхазии Геннадий Коротенко осужден по делу об убийстве в 2014 году совладельца ОАО «Синтез» Николая Мартынова. Заказчик преступления, партнер убитого Антон Ерохин, получил 15 лет

Геннадий Коротенко и Антон Ерохин (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Московский областной суд приговорил отставного полковника ГРУ (ныне Главное управление Генштаба ВС России), героя Абхазии Геннадия Коротенко к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу об убийстве в 2014 году совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности ОАО «Синтез» Николая Мартынова, пишет газета «Коммерсантъ». На скамье подсудимых также находился партнер убитого Антон Ерохин, он признан судом заказчиком преступления и проведет за решеткой 15 лет. Третьего предполагаемого соучастника присяжные оправдали.

Как установил суд, между Мартыновым и Ерохиным, который хотел стать собственником предприятия, возник конфликт. Последний договорился с партнером о выкупе его доли акций ОАО «Синтез» и взял в кредит около €55 млн. Однако после покупки акций выяснилось, что за предприятием числится крупная задолженность перед кипрской компанией Clinolina Holding Limited, чьим соучредителем был Мартынов, и что в случае невозврата долга все доли предприятия переходят кредитору.

Тогда, по версии ГСУ СКР по Московской области, Ерохин решился на убийство Мартынова. Для этого он обратился к знакомому — отставному полковнику ГРУ, сотнику казачьего войска Коротенко.

Мартынов был убит 30 марта 2014 года из пистолета у его дома в подмосковной Икше. Заказчик заплатил Коротенко 1 млн руб. Вычислили его по шелухе от семечек на месте преступления. Коротенко скрылся на машине, за рулем которой был третий фигурант дела, бывший луганский милиционер Илья Читалин. Его оправдали присяжные.

Адвокаты Ерохина утверждали, что тот не знал о существовании кипрского офшора и займа, поэтому причин убивать партнера у него не было. В свою очередь, адвокаты Коротенко говорили, что их подзащитный не мог совершить убийство, поскольку в тот день находился в Нижнем Новгороде, где отмечал день рождения знакомого. Защита также упоминала в суде, что полковник ГРУ в отставке — инвалид второй группы, а за участие в боевых действиях получил звание Героя Абхазии и награжден орденами Мужества, Красного Знамени и др.