В аэропорту Пулково произошло задымление на готовившемся к полету в Дубай самолете

В Пулково произошло задымление на готовившемся к взлету самолете

На борту готовившегося к вылету в Дубай из Пулково самолета произошло «задымление», сообщили в аэропорту. СМИ пишут о возгорании двигателя и публикуют видео тушения самолета. Прокуратура проведет проверку

В аэропорту Пулково загорелся самолет, который должен был вылететь в Дубай. Об этом пишут «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев и «78», а также телеграм-каналы «112» и Mash.

Представитель аэропорта заявил РБК, что на лайнере произошло «задымление». «Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Работают АСК (аварийно-спасательные команды. — РБК), следов возгорания не наблюдается», — рассказал он.

Собеседник РБК уточнил, что борт ЕК 175, который должен был вылететь в Дубай, был отбуксирован обратно на место стоянки.

«78» и «112» сообщают, что возгорание произошло на борту Boeing 777 авиакомпании Emirates. По данным телеграм-канала, при подготовке к взлету у него загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали, на месте работают экстренные службы. «Фонтанка» публикует видео с места происшествия. По информации Mash, возгорание произошло в хвостовой части самолета.

Согласно табло вылетов на сайте Пулково, рейс ЕК 176 в Дубай авиакомпании Emirates должен был отправиться в 23:15. Сейчас в табло указано, что рейс задерживается.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. По предварительным данным ведомства, «задымление» произошло около 23:15, пострадавших нет, всех пассажиров отправили в зал ожидания аэропорта.