Хинштейн анонсировал изменения в законе «О частной охранной деятельности»

Законопроект вводит новую категорию частных охранников «телохранитель», которые будут иметь право пользоваться только оружием ограниченного поражения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Депутаты Госдумы, в том числе Александр Хинштейн, подготовили к внесению новую редакцию закона «О частной охранной деятельности», которая предусматривает несколько существенных изменений.

«Существующий сегодня закон был принят ровно 30 лет назад и, конечно, уже не отражает многих сегодняшних реалий», — объяснил Хинштейн в Telegram. Работа над проектом велась в течение нескольких лет вместе с профессиональным сообществом и Росгвардией.

Законопроект устанавливает пять основных видов охранных услуг:

защита жизни и здоровья;

охрана объектов и имущества;

обеспечение порядка при массовых мероприятиях;

проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны;

обеспечение режима на охраняемых объектах.

Также проект закона предусматривает введение новой категории частных охранников «телохранитель» — они смогут пользоваться оружием ограниченного поражения.

Согласно ст. 16 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», охранникам при осуществлении частной охранной деятельности разрешается применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, но только в случаях и порядке, предусмотренных законом. Правительство России регламентирует виды, типы, модели, количество огнестрельного оружия и патронов к нему, порядок их приобретения и обращения. Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием определяется с учетом потребности и не может быть более одной единицы на двух охранников. При применении физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия охранник обязан: предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований, кроме случаев, когда промедление в применении создает опасность его жизни и здоровью;

обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел;

немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.

Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. Содержание периодических проверок, порядок и сроки их проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности.

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Применение охранником физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законом.

Власти планируют снять ограничения на создание филиалов охранных организаций, так сейчас частная охранная организация (ЧОО), зарегистрированное в одном субъекте, не может создавать филиал в другом.

Законопроект предусматривает и страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.

Вводятся два типа взаимодействия между ЧОО и госорганами: обязательный (когда ЧОО должна осуществлять такое взаимодействие, исходя из своей лицензии) и добровольный (осуществляется на основе соглашений и договоров).

Закон будет разделять частных охранников и частных детективов. «Из одного закона 1992 года мы делаем два: «О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности». Второй практически при этом не меняем», — заключил Хинштейн.

В России зарегистрировано 17,5 тыс. частных охранных структур и более 670 тыс. охранников, которые охраняют более 1,4 млн объектов.

В августе 2019 года в России был принят закон, который выводит частные охранные предприятия (ЧОП) из-под действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля».

Таким образом, Росгвардия получила право усилить количество проверок ЧОПов и осуществлять надзор в сфере частной детективной деятельности.