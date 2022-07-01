Хинштейн анонсировал изменения в законе «О частной охранной деятельности»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Эдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским Политика, 14:59
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 14:50
Генрих Мхитарян перешел в один из самых титулованных клубов Италии Спорт, 14:48
Путин заявил премьеру Индии о «провокационном» курсе Киева Политика, 14:48
ФБР объявило награду в $100 тыс. за информацию о «криптокоролеве» Крипто, 14:46
ЕС счел необоснованной угрозу России разорвать отношения с Болгарией Политика, 14:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:42
«Один в один»: три ошибки, из-за которых ваш товарный знак не защитят Pro, 14:39
Годовая инфляция в Еврозоне достигла в июне рекордных 8,6% Экономика, 14:37
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 14:27
«Северный поток» остановят на 10 дней Бизнес, 14:25
Тарасова обвинила ISU в несправедливом отношении к Валиевой Спорт, 14:14
Кремль исключил удар по мирным целям после данных об обстреле под Одессой Политика, 14:12
«МегаФон» признан лидером по развитию VoLTE в России Пресс-релиз, 14:10
Общество ,  
0 

Хинштейн анонсировал изменения в законе «О частной охранной деятельности»

Законопроект вводит новую категорию частных охранников «телохранитель», которые будут иметь право пользоваться только оружием ограниченного поражения
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Депутаты Госдумы, в том числе Александр Хинштейн, подготовили к внесению новую редакцию закона «О частной охранной деятельности», которая предусматривает несколько существенных изменений.

«Существующий сегодня закон был принят ровно 30 лет назад и, конечно, уже не отражает многих сегодняшних реалий», — объяснил Хинштейн в Telegram. Работа над проектом велась в течение нескольких лет вместе с профессиональным сообществом и Росгвардией.

Законопроект устанавливает пять основных видов охранных услуг:

  • защита жизни и здоровья;
  • охрана объектов и имущества;
  • обеспечение порядка при массовых мероприятиях;
  • проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны;
  • обеспечение режима на охраняемых объектах.

Также проект закона предусматривает введение новой категории частных охранников «телохранитель» — они смогут пользоваться оружием ограниченного поражения.

Согласно ст. 16 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», охранникам при осуществлении частной охранной деятельности разрешается применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, но только в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Правительство России регламентирует виды, типы, модели, количество огнестрельного оружия и патронов к нему, порядок их приобретения и обращения. Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием определяется с учетом потребности и не может быть более одной единицы на двух охранников.

При применении физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия охранник обязан:

  • предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований, кроме случаев, когда промедление в применении создает опасность его жизни и здоровью;
  • обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел;
  • немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.

Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. Содержание периодических проверок, порядок и сроки их проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Universal Media Studios (UMS) Как общаться с манипуляторами, нарциссами и «токсами»
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции

Применение охранником физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законом.

Власти планируют снять ограничения на создание филиалов охранных организаций, так сейчас частная охранная организация (ЧОО), зарегистрированное в одном субъекте, не может создавать филиал в другом.

Владелец охранной фирмы перевел мошенникам ₽6,5 млн после «звонков из ЦБ»
Общество
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters

Законопроект предусматривает и страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.

Вводятся два типа взаимодействия между ЧОО и госорганами: обязательный (когда ЧОО должна осуществлять такое взаимодействие, исходя из своей лицензии) и добровольный (осуществляется на основе соглашений и договоров).

Закон будет разделять частных охранников и частных детективов. «Из одного закона 1992 года мы делаем два: «О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности». Второй практически при этом не меняем», — заключил Хинштейн.

В России зарегистрировано 17,5 тыс. частных охранных структур и более 670 тыс. охранников, которые охраняют более 1,4 млн объектов.

В августе 2019 года в России был принят закон, который выводит частные охранные предприятия (ЧОП) из-под действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля».

Таким образом, Росгвардия получила право усилить количество проверок ЧОПов и осуществлять надзор в сфере частной детективной деятельности.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Александр Хинштейн ЧОП законопроект Госдума
Материалы по теме
Владелец охранной фирмы перевел мошенникам ₽6,5 млн после «звонков из ЦБ»
Общество
Песков назвал задержанных в Белоруссии россиян сотрудниками ЧОП
Общество
В Госдуму внесли разрешающий ЧОПам охранять аэропорты законопроект
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter