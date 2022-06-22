Владелец охранной фирмы перевел мошенникам ₽6,5 млн после «звонков из ЦБ»

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Во вторник, 21 июня, следователи отдела полиции по московскому району Ховрино возбудили дело о хищении 6,5 млн руб. у генерального директора коммерческой компании (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК рассказал источник в отделе полиции, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

Накануне в полицию обратился 43-летний мужчина, руководитель компании, специализирующейся на установке охранных систем, который рассказал, что утром ему позвонил неизвестный, представившийся следователем МВД России, и сообщил, что якобы мошенниками производится несанкционированное снятие денежных средств с банковского счета бизнесмена. Тот ответил, что никаких операций не совершал, после чего звонивший «переключил» его на сотрудника Центрального банка. Женщина сообщила, что необходимо обналичить имеющиеся денежные средства и внести их на якобы безопасный резервный счет.

Также, по словам источника, мужчина рассказал полиции, что еще он общался с человеком, представившимся сотрудником ФСБ. Лже-силовик давал предпринимателю указания по снятию денег с банковского счета. «Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, когда во время телефонного разговора услышал, что на заднем фоне усмехаются какие-то люди», — добавил собеседник. По его словам, все мошенники прислали потерпевшему сканы личных удостоверений сотрудников МВД, ФСБ и Центробанка.

В общей сложности руководитель фирмы перевел мошенникам разными суммами 6,5 млн руб.

Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье в виде лишения свободы до десяти лет. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что доля россиян, которым звонили мошенники, выросла с 9,5% в марте до 12,5% в мае. В то же время доля пользователей, принимавших любые нежелательные звонки этой весной, в том числе спам, превысила 70%. По подсчетам «Яндекса», с нежелательными звонками начал сталкиваться каждый восьмой россиянин, а число методов мошенничества не уменьшилось. Эксперты отмечают, что всплеск мошенничества является следствием социальной напряженности и неопределенности из-за сложной экономической ситуации.