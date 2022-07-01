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«Коммерсантъ» узнал о хищениях при разработке программы для освоения Луны

По версии СК, один из субподрядчиков «Роскосмоса» разработал заведомо неисправную программу для расчетов вариантов приземления космического аппарата на Луну. Руководство предприятия, разработавшего программу, обвинения отрицает
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения у «Роскосмоса» денежных средств, выделенных на реализацию федеральной космической программы на 2016–2025 годы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В рамках этой программы ведется создание космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем «Авангард (Пилот) — ММКК». Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ об особо крупном мошенничестве.

В основу расследования лег контракт, заключенный в 2016 году между «Роскосмосом» и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»).

Согласно условиям договора, ЦНИИмаш должен был произвести научно-исследовательские работы на тему «Системные предпроектные исследования по обоснованию и реализации целевых программ создания космических средств для пилотируемых полетов» за 440 млн руб.

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Фото:Bill Ingalls / Getty Images

Следствие полагает, что неустановленные сотрудники ЦНИИмаша вступили в преступный сговор с кем-то из работников другого подрядчика — научно-технического производственного предприятия «Комплексное развитие технологий» (КРТ).

Эти предприятия заключили еще один контракт, в рамках которого КРТ обязалось разработать программное обеспечение для российской программы по освоению Луны, необходимое для расчетов приземления на ее поверхность космических аппаратов.

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В результате субподрядчик получил за свою услугу 27 млн руб., но предоставил ЦНИИмашу якобы «заведомо неисправное программное обеспечение», считают в главке.

В КРТ, где об уголовном деле узнали от «Коммерсанта», отвергли обвинения в свой адрес. Исполнительный директор компании Наталия Яременко заявила, что все работы ими были выполнены качественно и в срок. По ее словам, около 20 специалистов за два года провели масштабную работу, которую проверяли в том числе и представители «Роскосмоса».

«Роскосмос» ранее пытался отсудить через арбитраж у исполнителя 2,3 млн руб. за просрочку по этому контракту на 21 день, однако его претензии суды, включая кассационную инстанцию, сочли необоснованными, указывает газета.

В ЦНИИмаше запрос издания переадресовали в «Роскосмос». Госкорпорация не ответила на запрос «Коммерсанта».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Роскосмос СК уголовное дело хищение

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