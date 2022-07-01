«Коммерсантъ» узнал о хищениях при разработке программы для освоения Луны
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения у «Роскосмоса» денежных средств, выделенных на реализацию федеральной космической программы на 2016–2025 годы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В рамках этой программы ведется создание космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем «Авангард (Пилот) — ММКК». Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ об особо крупном мошенничестве.
В основу расследования лег контракт, заключенный в 2016 году между «Роскосмосом» и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»).
Согласно условиям договора, ЦНИИмаш должен был произвести научно-исследовательские работы на тему «Системные предпроектные исследования по обоснованию и реализации целевых программ создания космических средств для пилотируемых полетов» за 440 млн руб.
Следствие полагает, что неустановленные сотрудники ЦНИИмаша вступили в преступный сговор с кем-то из работников другого подрядчика — научно-технического производственного предприятия «Комплексное развитие технологий» (КРТ).
Эти предприятия заключили еще один контракт, в рамках которого КРТ обязалось разработать программное обеспечение для российской программы по освоению Луны, необходимое для расчетов приземления на ее поверхность космических аппаратов.
В результате субподрядчик получил за свою услугу 27 млн руб., но предоставил ЦНИИмашу якобы «заведомо неисправное программное обеспечение», считают в главке.
В КРТ, где об уголовном деле узнали от «Коммерсанта», отвергли обвинения в свой адрес. Исполнительный директор компании Наталия Яременко заявила, что все работы ими были выполнены качественно и в срок. По ее словам, около 20 специалистов за два года провели масштабную работу, которую проверяли в том числе и представители «Роскосмоса».
«Роскосмос» ранее пытался отсудить через арбитраж у исполнителя 2,3 млн руб. за просрочку по этому контракту на 21 день, однако его претензии суды, включая кассационную инстанцию, сочли необоснованными, указывает газета.
В ЦНИИмаше запрос издания переадресовали в «Роскосмос». Госкорпорация не ответила на запрос «Коммерсанта».