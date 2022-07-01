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Общество ,  
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В Госдуме предложили убрать пошлину при наследовании жилья пенсионерами

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить российских пенсионеров от уплаты пошлины за регистрацию жилья, полученного по наследству, передает RT со ссылкой на копию письма депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Согласно действующему законодательству, регистрируя право собственности на жилье, граждане обязаны уплачивать пошлину в размере 2 тыс. руб. Пенсионеры часто делают это при наследовании недвижимости умершего супруга. Депутат назвал сумму пошлины существенной для российских пенсионеров и предложил изменить налоговое законодательство.

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Фото:Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — написал он в обращении к Котякову.

В октябре прошлого года депутат Государственной думы от ЛДПР Иван Сухарев просил Минтруд оценить идею об отмене транспортного налога на автомобили мощностью до 150 л.c. для пенсионеров. Депутат пояснял, что согласно действующему законодательству конечную сумму налога регионы устанавливают самостоятельно, поэтому в каких-то субъектах пенсионеры не платят его совсем, а в других уплату производят по сниженной ставке. Кроме того, подчеркивал парламентарий, мера поможет поддержать жителей небольших населенных пунктов, где нет муниципального транспорта.

Теги
Госдума Евгений Федоров льгота пенсионеры наследство

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