Пассажирский Boeing сел в Израиле с порванной шиной

Boeing 737-400 болгарской компании Electra Airways, на борту которого находились более 150 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион

Фото: Edgar Su / Reuters

Выполнявший чартерный рейс из Кельна Boeing 737-400 болгарской компании Electra Airways совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает издание «Едиот ахронот». После взлета в Кельне на ВПП были найдены обрывки одной из шин, после чего в аэропорту назначения был объявлен высший уровень тревоги.

Перед прибытием лайнера в аэропорт прибыли машины скорой помощи, пожарные и спасатели: не исключалось, что посадку Boeing из-за повреждения шасси будет совершать на брюхо.

Навстречу приближающемуся лайнеру, на борту которого находились более 150 человек, вылетели истребители израильских ВВС, летчики которых сообщили, что разрушена покрышка только на одном из двух колес левого заднего шасси, сообщает IsraelInfo. После осмотра было принято решение совершать посадку с выпущенным шасси, и она закончилась благополучно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал благополучное завершение ЧП, указав на «выдающуюся подготовку» спасательных служб аэропорта Бен-Гурион и военных летчиков.