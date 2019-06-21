Поправки СК о наказании за некачественную медпомощь были удалены

Поправки СК о наказании за некачественную медпомощь были удалены

Проект поправок в Уголовный кодекс, вводящий наказание за ненадлежащую медицинскую помощь и скрытие информации о подобных случаях, пропал с портала проектов нормативных правовых актов. Эти поправки предлагал Следственный комитет.

При попытке открыть документ появляется надпись «проект удален». РБК направил запрос в СК России.

О поправках стало известно в минувший четверг. Следственный комитет предлагал дополнить статью 124 Уголовного кодекса (Неоказание помощи больному) двумя новыми пунктами: ст. 124.1 — «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 — «Сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги)». Первый пункт, в случае если он повлек за собой гибель двух и более лиц по неосторожности врача, подразумевал наказание до шести лет лишения свободы. Второй — ограничение свободы на срок до трех лет или штраф до 300 тыс. руб.

О своей инициативе СКР впервые сообщил в июле 2018 года. В ноябре 2018 года глава СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в структуре ведомства отделов по расследованию врачебных ошибок.