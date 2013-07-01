"Почта России" выпустила в обращение олимпийские марки

"Почта России" выпустила в обращение три вида новых марок из серии "ХХII Олимпийские зимние игры 2014г. в Сочи. Олимпийские зимние виды спорта". Новые марки посвящены бобслею, фигурному катанию и лыжному двоеборью.

Фото: Почта России

Тираж каждой марки составляет 560 тыс. экземпляров. Номинал марок – 25 руб. К выходу марок также подготовлен специальный сувенирный набор в художественной обложке. Внутри – три марки в клеммташах и конверты первого дня с памятным штемпелем.

"С сегодняшнего дня эти уникальные марки выходят в свободное обращение. Филателисты всего мира с нетерпением ждут появления этой продукции, а у российских коллекционеров есть значительное преимущество", - отметил принявший участие в церемонии спецгашения новых марок олимпийский чемпион 2002г. по лыжным гонкам Михаил Иванов.

Филателистическая программа "Сочи-2014" стартовала в 2011г. выпуском почтового блока с маркой "Сочи – столица XXII Олимпийских зимних игр 2014г.". Позднее были выпущены первые марки серий "XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на Черноморском побережье России" и "XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Олимпийские зимние виды спорта", посвященные горным лыжам, сноуборду, скоростному бегу на коньках, скелетону, санному спорту и фристайлу. Общий тираж всех выпущенных в 2011г. марок составил более 10 млн экземпляров, за 2012 г. – 12 млн 140 тыс. экземпляров.

Всего до 2014г. "Почта России" планирует выпустить четыре вида почтовых блоков и 45 разносюжетных почтовых марок. В качестве сюжетов для почтовой продукции будут использованы зимние виды спорта, олимпийские спортивные объекты, а также виды и красоты Краснодарского края, продвигающие туризм на Черноморском побережье России.

Фото "Почта России"